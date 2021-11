Nerea Godínez narra su historia de amor con Octavio Ocaña

Hace unos días, Nerea Godínez, novia y prometida del fallecido actor Octavio Ocaña, estalló tras las declaraciones de un supuesto vidente que la culpabilizaba por la muerte del histrión.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió un video para aclarar las cosas y frenar los ataques en su contra en redes sociales. Nerea aclaró que está cansada de que sea relacionada con la muerte del actor ya que ella no tiene malas amistades.

“No quiero que sigan bombardeando y atacando. Este tema con quien sea tal persona, el gato este vidente, ya llegó a mi límite. Quiero que sepan que me tiene bloqueada, yo me enteré de toda esta información no por la foto que acabo de subir, si no por mi familia, mis amigos que lo vieron”, expresó la joven en una historia donde se muestra molesta.

Tras su publicación, muchos la criticaron por estar “desnuda” en el video y otros la defendieron de que no se sabía que había abajo de la sabana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerea Godínez (@nerea.gogo)

Habla sobre su relación

Ahora, la joven se ha hecho tendencia tras publicar un video donde narra cómo conoció a Octavio Ocaña, su relación.

El emotivo video fue compartido por el rapero Kevin Nasevilla, quien hace algunos días compartió una canción dedicada al actor.

“La Novia de Octavio Ocaña dice toda la Verdad sobre Benito 😭💔 Lo que nadie sabe 😭😡Gracias Dios por estas bendiciones 💖”, comentó Nasevilla en sus redes sociales.

La publicación ha generado miles de reacciones: “Pobre chica, se ve el dolor en sus ojos”, “Qué horror perder a la persona que amas de esta manera”, “Qué linda historia de amor pero con final fatal”, “Ellos se merecían estar juntos”, “Espero que ella siga luchando por sus hijos”.

También le puede interesar: ►Tras sufrir de violencia intrafamiliar, Flaminia da a conocer su proyecto profesional