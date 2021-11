Pfizer firma acuerdo para permitir acceso mundial a su píldora anticovid

Pfizer firmó un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir el acceso mundial a su píldora anticovid una vez esta haya sido autorizada, anunciaron el martes el gigante farmacéutico y la organización Medicines Patent Pool (MPP).

Los fabricantes de medicamentos genéricos “que reciban sublicencias podrán ofrecer el nuevo medicamento en asociación con el ritonavir (utilizado contra el virus del sida) en 95 países, que cubren cerca del 53 % de la población mundial”, precisó un portavoz de Unitaid, que creó MPP, durante un encuentro con la prensa de la ONU en Ginebra.

Pfizer will work with @medspatentpool to make the Pfizer COVID-19 oral antiviral candidate, if approved, available in low- and middle-income countries that make up ~53% of the world’s population. https://t.co/83QBB7lvJZ

