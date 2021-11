Cristiano Ronaldo mete al United a los octavos de la Champions

Con un gol de Cristiano Ronaldo, el Manchester United se clasificó este martes para octavos de final de la Champions en su primer encuentro sin Ole Gunnar Solksjaer a los mandos, imponiéndose 2-0 en el campo del Villarreal, que se jugará su pase a la siguiente fase en la última jornada.

Los tantos de Cristiano Ronaldo (78) y Jadon Sancho (89) afianzaron al Manchester en cabeza el grupo F con diez puntos, tres más que el Villarreal, segundo pese a la derrota, ya que la Atalanta (6) no pasó del empate 3-3 contra el Young Boys suizo.

Al Villarreal le sirve el empate en la última jornada frente al equipo de Bérgamo para meterse en los octavos de final del torneo europeo.

El empate de la Atalanta, además, garantiza al United el primer puesto del Grupo F.

El Submarino Amarillo dominó, antes de venirse abajo en la segunda parte, a un Manchester United, que llegó al estadio de La Cerámica a los mandos del técnico interino Michael Carrick, tras la destitución de Solksjaer.

El Manchester United se vio superado en el primer tiempo por un Villarreal que se hizo con el balón y llegó con más peligro a la portería contraria.

A los cinco minutos David De Gea atajó un disparo de Moi Gómez en la primera llegada del equipo local, que dos minutos más tarde repetía con un disparo de Yeremy desviado.

El portero del United fue un auténtico muro en el que se estrellaron las llegadas de los locales.

A la media hora, De Gea volvió a parar una disparo cruzado de Manu Trigueros (27), mientras el United apenas llegó hasta que Gerónimo Rulli atajó un remate de cabeza de Cristiano Ronaldo (30).

We heard you loud and clear all night, Reds 📣

Thanks to our travelling fans for your magnificent support on the road once again 👏#MUFC | #UCL pic.twitter.com/MZI5fD977s

— Manchester United (@ManUtd) November 23, 2021