Salma Hayek deja ver sus enorme atributos en escotado traje de baño

Salma Hayek ha estado muy activa en las últimas semanas por el estreno de las películas en las que participa “Eternals” y “House Of Gucci”.

A eso añadimos que el pasado fin de semana, la actriz develó su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood.

Finalmente se dio tiempo de tomar un merecido descanso y lo hizo nada menos que en traje de baño y sobre una hamaca, así lo compartió con sus fanáticos de redes sociales.

Tras la exhaustiva jornada de promoción para ambas cintas, la mexicana retomó su perfil oficial de Instagram para sorprender a sus 19.3 millones de seguidores con una sexy fotografía en la que se le ve descansando plácidamente.

Y es que en la postal aparece acostada sobre una hamaca, pero además se dejó ver nuevamente vistiendo un traje de baño de una sola pieza en color azul que dejó a la vista su escultural silueta.

Durante una entrevista reveló que hubo una escena dentro de la película que le causó graves problemas al momento de rodar y provocó un momento un tanto incómodo para ella.

En la escena, ella y Lady Gaga se encuentran en un spa disfrutando de un lujoso baño de lodo.

“Nunca me he hecho un baño de lodo y ella no podía creerlo” dijo la artista, quien continúo con “Una vez que estás adentro estás completamente desnudo, aunque nosotros llevábamos algo abajo, pero no arriba. Y la cosa es que una vez ahí sentí que me estaba hundiendo”.