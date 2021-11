Jueza de tránsito se graba conduciendo en estado de ebriedad

Una jueza de un Tribunal Administrativo de Faltas de Tránsito se grabó conduciendo en aparente estado de ebriedad, según un video que circula en redes sociales.

La mujer fue identificada como María Soledad Gramajo Salomón, quien fue filmada mientras conducía aparentemente en estado de ebriedad y junto a un hombre, ambos sentados en el asiento del conductor.

El video, que se viralizó en las últimas horas, generó conmoción entre la dirigencia política, que evalua pedirle la renuncia a la funcionaria, pues recientemente fue electa como concejala electa de la ciudad de Salta, en Argentina.

“¿Sole, qué hacés? Meté el cambio”, se escucha preguntar a una mujer que viaja en el mismo auto mientras se la ve a Gramajo Salomón sentada encima de un hombre, ambos en el asiento del conductor.

Tras difundirse el video, la funcionaria electa respondió que el episodio ocurrió varios años atrás, cuando todavía no ocupaba cargos públicos. También dijo que la publicación de ese material responde a una operación política en su contra.

“Esto es un video viejísimo, no recuerdo cuándo fue, no lo había visto nunca, ayer me lo mandaron por primera vez”, declaró en una entrevista televisiva.