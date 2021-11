VIDEO. Motagua toma leve ventaja de cara a la final de la Liga Concacaf

El club hondureño, Motagua, dejó escapar la victoria en su visita al Forge FC, de Canadá, en la ida de las semifinales de la Liga Concacaf, pero el empate 2-2 le da posibilidades de avanzar a la final, pues liquidará la serie en casa.

Kevin López al minuto 43 y Marcelo Pereira, al 63, anotaron por los catrachos, Joshua Navarro, al 83, y Kwane Awuah, al 90+3, lograron los goles de la igualada.

Sin embargo, el resultado del partido puso cuesta arriba al equipo canadiense, que tendrá que visitar a Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa el 1 de diciembre.

En el primer tiempo el partido se inclinó totalmente del lado del equipo hondureño, que cerró los espacios a los locales para impedir los circuitos que pusieran en peligro su arco. Buscó la meta contraria con ataques tibios.

Pero un centro desde la izquierda provocó una falla de la defensa local y el balón le quedó fácil a López para derrotar con un violento zurdazo dentro el área al portero Triston Henry, al minuto 43.

🟠 Goal! Header by Joshua Navarro!@ForgeFCHamilton takes one back in the final minutes! #SCL21 pic.twitter.com/TF4lwF45gE

— Concacaf (@Concacaf) November 25, 2021