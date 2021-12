Con sexy foto, Britney Spears asegura que no tiene sobrepeso

En los últimos meses, el nombre de Britney Spears ha ocupado los principales titulares tras su reciente triunfo en la batalla legal contra la tutela de su papá.

Desde entonces, la cantante se ha mantenido activa en sus redes sociales, feliz de estar cerca de sus seguidores y compartiendo su día a día.

Para celebrar su cumpleaños número 40, ella y su prometido Sam Asghari aprovecharon su nueva libertad para salir de viaje, eso sí previo a enviar un poderoso mensaje.

La estrella publicó por medio de su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos en las que sale en compañía del modelo. Primero publicó algunas fotos en donde se le puede ver a la pareja en la entrada de un avión.

Aprovechó la publicación para asegurar que no tiene sobrepeso, como los paparazzis han tratado de hacer creer en sus fotos.

“¡Oh, la preciosa alegría de hoy! Mi prometido y yo estamos muy emocionados de irnos… Como pueden ver, no peso 800 libras como los paparazzi me hacen ver en las fotos. He estado haciendo ejercicio y es real, lo que sea. ¡Dios gracias por poder salir del país! ¡Estoy bendecido!