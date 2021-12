VIDEO. Hombre dispara contra clientes de una tienda de conveniencia

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un hombre armado le dispara a varios jóvenes que se encontraban en la puerta de una cadena de comidas.

Este hecho ocurrió la noche del martes en el barrio Harlem, en Nueva York, el cual dejó cuatro personas resultaron heridas.

“Fueron como 10 disparos. Algunos de los tipos que fueron baleados entraron corriendo a la tienda. Uno estaba tirado afuera. Yo me tiré al suelo, porque este no es un cristal a prueba de balas. Cuando me levanté había sangre por todo el suelo”, dijo un trabajador del Deli 145 al New York Daily News.