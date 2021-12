Karol G muestra casi sus senos en atrevido top rojo

Desde que regresó a la soltería, Karol G anda mostrándose más desinhibida que nunca, resaltando sus poderosas curvas en cada publicación.

La cantante anda disfrutando en su natal Medellín, donde salió al escenario el primer día con un mínimo hilo dental y cantando un Vallenato en compañía de la acordeonista María Silena Ovalle.

Tras su presentación, siguió celebrando su triunfo desde casa y es que, muy quitada de la pena mostró gran parte de sus senos al tiempo que dijo:

Con una blusa roja de abertura en el medio de sus senos, cosa que los mostraba y dejaba casi todos a la vista y usando una minifalda blanca a juego con las botas, ella mandó a sus fans a: “Prender el velón” al tiempo que reía en cada una de las imágenes que subió a su cuenta de Instagram.

Las noches que se presentó en Medellín, hizo que sus fans se emocionaran hasta las lágrimas al cantar un Vallenato, género tradicional colombiano.

Para ella esta presentación no solo fue importante por: “Ser su tierrita”, sino porque ahí comenzó su sueño hace 15 años, cuando no tenía ni la menor idea que se convertiría en la estrella.

Karol G, cantante y compositora colombiana, recientemente ha generado caos en las calles de Colombia a causa de su llegada a país.

La bichota en mi corregimiento San Antonio de Prado – Medellín

No saben la emoción que me da ver cómo ella siendo tan famosa venga a mi corregimiento a comer.

Woow, no hay palabras para describir lo bella persona que es @karolg 🔥❤️ pic.twitter.com/yOgovvY8iu

— Sara Aguirre (@SaraAgu53037851) December 7, 2021