Diputado Dávila brinda detalles de la “gira de denuncia” que realizó en EE. UU.

El diputado Aldo Dávila informó que recientemente visitó Estados Unidos para llevar a cabo una “gira de denuncia” y exponer una serie de irregularidades contra activistas, periodistas y opositores.

Según detalló en una conferencia de prensa brindada este lunes en el Congreso de la República, estos sectores están siendo víctimas de persecución en Guatemala.

En ese sentido, se reunió en Nueva York con relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para plantear ese escenario que enfrentan.

Por aparte, mencionó que tuvo la oportunidad de dialogar con congresistas y subsecretarios de alto nivel en Washington.

Agregó que habló con Todd Robinson, subsecretario de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) acerca de, según sus palabras, lo que está ocurriendo en el país y cómo se está dando.

“En ambos Estados me reuní con organizaciones de derechos humanos internacionales para dar a conocer la persecución de la que son víctimas los periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y la oposición política”, dijo.

Dávila mencionó que como parte de esa “persecución sistemática” que se está dando surgieron los señalamientos en su contra que han llevado a que se presenten solicitudes de antejuicio e incluso que se le retire la inmunidad.

Aseguró que no es el único que es víctima de estas acciones, pues además de los sectores que mencionó, también hay jueces afectados por trabajar de forma objetiva.

El parlamentario añadió que detrás de ello estarían el presidente Alejandro Giammattei, el ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y la fiscal general, Consuelo Porras, porque son los “alfiles de la cooptación del Estado”.

Ante ello, Dávila consideró que el tema debía ser expuesto incluso fuera del territorio. “Yo que sí tengo visa pude asistir a los Estados Unidos de manera invitada, no fui de arrimado o a meterme a donde no me invitaron”, manifestó.

De acuerdo con el legislador, lo que pudo observar es que en los distintos actores estadounidenses existe preocupación por la situación de Guatemala.

“Ven un claro retroceso en la defensa de los derechos humanos, la democracia y la independencia de poderes”, manifestó.

Reconocimiento para Dávila

El diputado Dávila también compartió que en el marco de su visita al país norteamericano recibió un reconocimiento por su labor a favor de la defensa de los derechos humanos.

“Se otorga a nivel mundial y fui nominado junto a la Unión Europea, México y Brasil, y gracias a los votos de los guatemaltecos y otras personas latinoamericanas fui acreedor a él”, dijo.

Además, señaló que sostuvo encuentros con migrantes en Nueva Jersey y Nueva York y que, además, recibió un reconocimiento de parte de ellos.

De igual forma, señaló que con los grupos de connacionales ya se tiene una agenda prevista para el 2022.

