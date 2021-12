Las 5 películas de Navidad que son tendencia en 2021

Estamos a unos días de Navidad, la época en la que podemos disfrutar de buenos momentos junto a nuestros familiares y amigos, sobre es el momento ideal para acomodarnos y ver películas de esta hermosa época.

No puedes decir que estás disfrutando de las festividades si no te has enterado de los últimos estrenos, así como los grandes clásicos para este final del 2021.

¿No sabes cuáles son? ¡No te preocupes! En este artículo te diremos las 5 películas navideñas que son tendencia en este fin de año.

¡No te las pierdas!

El chico que salvó la Navidad

Una historia para disfrutar con los más pequeños de la casa.

La historia se basa en un pequeño niño que se embarca en la aventura de su vida para encontrar a su padre, quien desapareció mientras buscaba la Tierra de los Elfos, un lugar escondido y tildado como leyenda.

Una película que revelará los orígenes de Santa Claus y su fiel reno Rudolf.

¡Qué duro es el amor!

Esta comedia romántica se centra en Nathalie, una mujer enamoradiza que decide probar suerte con una app de citas con la esperanza de encontrar a su media naranja.

Finalmente encuentra a un apuesto chico que con quien tiene muchas cosas en común y piensa que es el príncipe azul que esperaba.

Pero esta ilusión se acaba cuando decide volar al otro lado del país para darle una sorpresa en Navidad, sólo para darse cuenta que su chico de ensueños era solo un nerd con un perfil falso.

El cual le hace una propuesta, presentarle al hombre de la foto si accede a pasar la cena navideña con él fingiendo que es su novia ante toda su familia.

Amor de calendario

Esta es otra comedia romántica que hace sátira al dilema de muchas personas sobre la presión de familiares por pasar las festividades en pareja.

Es por eso que Sloane y Jackson, dos solteros que se conocieron en una terrible fiesta navideña, deciden hacer un pacto.

Fingirán ser novios ante sus familias en las diferentes festividades el año: San Valentín, pascuas, día de la independencia y las navidades.

No podemos dejar de mencionar a Love Actually

Esta comedia romántica inglesa fue estrenada en 2003, pero se convirtió en todo un clásico navideño.

Su trama está basada en 8 diferentes historias que tratan sobre amor, infidelidad, decepción, esperanza, lujuria, aceptación y mucho más.

Un filme en donde sentirás una gran conexión con los protagonistas, sus triunfos, derrotas, sueños y mucho más.

¿Qué sería de la Navidad sin El Grinch?

Una clásica película de Navidad que todos hemos visto y podremos seguir viendo cada diciembre.

A pesar de que hay varias versiones de esta historia, tanto en life action como en animaciones, una de las más recordadas y divertidas fue la del año 2000 con Jim Carrey como protagonista.

Es por eso que “El Grinch” es, sin lugar a dudas, una película navideña que debe incluirse en cualquier top decembrino.

