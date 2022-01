Motorista muere por accidente de tránsito en el Periférico

Un accidente de tránsito se registró en horas de la madrugada de este domingo en la zona 7 capitalina. El saldo fue de una persona fallecida.

Según informaron los bomberos Voluntarios, transeúntes les alertaron con relación a que había una persona lesionada en el Anillo Periférico y 22 calle.

Los paramédicos confirmaron que se trataba de un hombre, quien permanecía inconsciente sobre la cinta asfáltica. A un costado de él había una motocicleta semidestruida.

“Cuando la víctima fue evaluada se constató que ya no presentaba signos vitales debido a que sufrió politraumatismo”, explicó Bayron Morales, portavoz del cuerpo de socorro.

El fallecido no fue identificado y hasta ahora se desconocen las causas del percance, específicamente si hubo o no algún otro vehículo involucrado, ya que no se encontró en el lugar.

De acuerdo con el vocero, se procedió a dar aviso a las autoridades para llevar a cabo las diligencias en el lugar del accidente y corresponderá a las mismas determinar lo ocurrido y establecer la identidad del conductor.

En el anillo periférico y 22 calle zona 7, un hombre fallece a consecuencia de politraumatismo, en el lugar se encuentra una motocicleta @BVoluntariosGT en espera de las autoridades. pic.twitter.com/ZyPKuHVkXX — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 2, 2022

En otro punto del anillo Periférico, en la 24 avenida de la zona 11, los socorristas atendieron otra emergencia. Una mujer adulta y una bebé fueron atropelladas por el conductor de un vehículo.

Ambas fueron trasladadas a la emergencia del hospital Roosevelt debido a que presentaban lesiones en distintas partes del cuerpo.

Fueron identificadas como Juana Benita Zoy, de un año, e Isabel Zoy Yat, de 33.

Otros accidentes de tránsito

En las últimas horas los cuerpos de socorro atendieron una serie de percances viales que dejaron personas heridas y daños materiales.

Entre estos, se informó que el conductor de un vehículo tipo sedán chocó contra un poste en el kilómetro 17 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Mixco.

Personal de los bomberos Voluntarios les brindó soporte vital avanzado a cinco personas que resultaron heridas.

Mientras tanto, en el kilómetro 92 de la ruta de Puerto San José hacia Escuintla fueron atropellados los tripulantes de una motocicleta.

Fueron identificados como Jarvin Arnulfo Chávez, de 31 años, e Irma Yolanda Salazar, de 29. A ambos se les ingresó al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Escuintla.

En el km 16.5 ruta interamericana vehículo colisionar contra poste de alumbrado @BVoluntariosGT traslada a 3 adultos y 2 menores quienes fueron trasladados al hospital rooseveth. pic.twitter.com/EzDY6gqoIS — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) January 1, 2022

Publicidad