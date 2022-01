La OMS considera un error considerar “leve” la variante Ómicron del coronavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el jueves que la variante Ómicron del coronavirus está matando a personas en el mundo y, por ello, no debería de ser considerada como “leve”.

En conferencia de prensa, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recordó que el alto número de infecciones causado por Ómicron, incluso más contagiosa que la variante Delta, ha causado presión en los hospitales.

“Al igual que las variantes anteriores, Ómicron causa hospitalizaciones y está matando a personas”, insistió, agregando que el aumento exponencial de los contagios “está desbordando los sistemas sanitarios de todo el mundo”.

La semana pasada se notificaron a la OMS unos 9.5 millones de nuevos contagios de Covid-19, un récord. La cifra aumentó un 71 % respecto a la semana anterior. Sin embargo, la OMS recuerda que la cifra real es, probablemente, superior.

Tedros también aprovechó su primer discurso de 2022 para criticar el modo en que los países ricos acapararon las dosis de vacunas disponibles el año pasado, afirmando que se había creado el caldo de cultivo perfecto para la aparición de variantes del virus.

En ese sentido, Tedros instó al mundo a repartir las dosis de vacunas de forma más justa en 2022.

“La desigualdad en el acceso a las vacunas mata a personas y puestos de trabajo y socava la recuperación económica mundial (…) Una dosis de refuerzo tras otra en un pequeño número de países no acabará con una pandemia mientras miles de millones siguen completamente desprotegidos”, denunció.

