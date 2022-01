OMS advierte que solo con dosis de refuerzo no se frenará la pandemia de Covid-19

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron este martes que la mera repetición de dosis de refuerzo será insuficiente para evitar la aparición de nuevas variantes del coronavirus e instaron a mejorar las vacunas para frenar la transmisión de la enfermedad.

“Una estrategia de vacunación basada en dosis de refuerzo reiteradas” de las primeras vacunas “tiene pocas posibilidades de ser apropiada o viable”, indicó en un comunicado el Grupo Técnico Asesor (GTA) de la OMS sobre la composición de las vacunas contra el coronavirus.

“A la espera de que esas vacunas estén disponibles, y a medida que el virus SRAS-CoV-2 vaya evolucionando, quizá haga falta actualizar la composición de las vacunas anticovid actuales, para asegurarse de que continúan aportando los niveles de protección recomendados por la OMS contra la infección y la enfermedad” causada por las variantes, consideró el grupo de expertos.

