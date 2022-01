EE. UU. lanza programa para apoyar a mujeres en Guatemala

Estados Unidos lanzó un programa para apoyar a las mujeres en El Salvador, Guatemala y Honduras, que atribuyó a los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para abordar las causas profundas de la migración irregular a la frontera sur estadounidense.

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) convocó a organizaciones estadounidenses o extranjeras con presencia en esos tres países centroamericanos a participar en el “Desafío Mujer Próspera”, anunciado en junio por la administradora Samantha Power durante su visita a El Salvador.

USAID dijo que espera otorgar hasta 14 premios, cada uno de 150 mil a 500 mil dólares, para propuestas integrales y “de impacto” que promuevan la seguridad económica, el empleo y/o el emprendimiento de las mujeres.

Asimismo, se refirió a la importancia de abordar intencionalmente las necesidades de las mujeres y las niñas, en particular las de las poblaciones marginadas y desatendidas, incluidas, entre otras, las mujeres y niñas indígenas y afrodescendientes

