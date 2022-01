Kanye West se hace viral tras denunciar públicamente a Kim Kardashian

Kanye West pudo asistir a la fiesta de cumpleaños de su hija Chicago después de denunciar públicamente que Kim Kardashian no lo invitó.

El sábado, el rapero 44 años transmitió en vivo en Instagram desde su automóvil, afirmando que su ex no lo quería en la fiesta de su hija.

Kanye speaking on not being given the address to his daughter’s birthday party. pic.twitter.com/jMvt6NARHy

