Khloé Kardashian es criticada por sus “enormes” manos

Hace unos días, Khloé Kardashian se volvió viral en las redes sociales debido a una serie de fotografías que publicó en Instagram y Twitter.

Esto porque el color de su piel, debido a la sombra y la posición en la cual se encontraba la empresaria, se tornó de un color grisáceo y varios seguidores se preocuparon por ella ya que creyeron que se encontraba delicada de salud.

Betrayal rarely comes from your enemies pic.twitter.com/dOcnvWg8pd — Khloé (@khloekardashian) January 27, 2022

Por otro lado, la estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians, el cual finalizó hace un par de meses, agregó la descripción:

“La traición rara vez viene de tus enemigos” a lo que varios seguidores creyeron que era una indirecta para el papá de su hija, Tristan Thompson.

Pero eso no fue lo único que los fans notaron, ya que un seguidor se dio cuenta de la similitud entre las manos de la influencer y las manos del personaje de la saga de Harry Potter, Lord Voldemort.

Ya que ambos cuentan con el mismo tono de piel, la misma forma de las largas uñas y hasta el mismo color de esmalte, por lo tanto, los memes comenzaron a surgir, al igual que las comparaciones en las que se mencionaba que le había robado las manos al famoso villano.

La socialité y su nuevo show

El famoso clan Kardashian-Jenner regresarán con un nuevo reality show pero ahora para la plataforma de Hulu y llevará por nombre The Kardashians.

Recordemos que el anterior programa “Keeping Up with the Kardashians” se transmitió durante casi 15 años y constó de 20 temporadas en total, en el cual vimos crecer a Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, junto a sus hermana Kendall, Kylie, la mamá Kris Jenner y en algunas ocasiones al hermano Robert Kardashian.

Fue en la víspera de año nuevo cuando las integrantes de la familia revelaron que volverán a las pantallas. En su cuenta de Twitter, la plataforma de streaming publicó un adelanto de lo que será el nuevo programa.

En el video se puede leer “cuando la cuenta regresiva para el año nuevo termina, comienza la cuenta para el nuevo show”. Las seis mujeres usaron trajes de la misma paleta de color entre blanco, beige y chocolate.

Pudimos ver a Kylie en un avanzado estado de embarazo, pues recordemos que la menor de la familia está a la espera de su segundo hijo con Travis Scott.