“Ofrezco una disculpa pública al alcanzabalones”, dice Kevin Moscoso

En cumplimiento con la ley tras el incidente ocurrido el 30 de diciembre en el estadio Santa Lucía, el portero de Comunicaciones, Kevin Moscoso, ofreció este miércoles una disculpa pública al niño alcanza bolas de Malacateco.

Cabe recordar los hechos ocurrieron el día de la final de ida del Torneo Apertura, entre Malacteco y Comunicaciones, cuando en su afán de tener rápido el balón, Moscoso empujó al pequeño que pasa los balones a la orilla de la cancha.

“Nunca fue mi intención buscar problemas con el joven alcanzablones y mucho menos quererle hacer daño”, dice parte de su comunicado.

Kevin explica que con la presión de partido y con la intención de tener pronto el balón “tuve el inconveniente, que al día de hoy ha causado controversia”.

Tras este incidente, el portero debió presentarse al Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en Malacatán, San Marcos, en donde estuvo un acercamiento con el joven y su mamá, a quienes les pidió disculpas de manera privada.

#Apertura2021 | Kevin Moscoso fue amonestado por este empujón a un alcanzabolas pic.twitter.com/cmFVRnKKeI — Christoper Chang (@CChang_EUD) December 30, 2021

El “Mosco” también expresa que durante el tiempo que ha estado involucrado en el futbol siempre se ha caracterizado por “dar lo mejor de mí dentro del terreno de juego y entregarme en cada partido, y que “nunca he sido una persona problemática, me he mantenido al margen de polémicas y he estado dispuesto a colaborar tanto dentro del futbol como de manera social”.

El comunicado de Kevin Moscoso finaliza expresando:

“Ofrezco una disculpa pública al joven alcanzabalones y su familia”.

“Me arrepiento por lo sucedido y me comprometo al as buenas prácticas del juego limpio, dentro y fuera del terreno de juego”.

“Agradezco a las personas que estuvieron al pendiente de mí en este capítulo complicado dentro de mi carrera futbolística”.