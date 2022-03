Chiquis Rivera posa sin nada de ropa y con una moña cubre su intimidad

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Chiquis Rivera decidió poner todos sus productos a mitad de precio, esto incluye todo el maquillaje de su marca Be Flawless.

Lo que más llamó la atención, fue que la cantante anunció esta noticia posando desnuda mientras cubría sus partes íntimas con un lazo color gigante naranja.

Además mandó un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres que, como ella, no temen mostrarse tal cual son.

“50% DE DESCUENTO EN TODO EL SITIO #IWD2022 ¡VENTA! Termina esta noche a la medianoche ✨ ¡Abastécete de todos tus favoritos de Be Flawless!”, escribió.

Por su parte, su abuela Doña Rosa y su tío Juan Rivera opinaron de los desnudos de la artista. La mamá de Jenni Rivera dijo que: “Sï da pena, pero que si a ella le funcionan…”.

Juan, por su parte, dijo: “Si fuese mi hija hablara con ella porque no ocupa de eso. No quiero que la gente conociera a mi hija por eso. Pero Chiquis es una mujer ya…”.

La cantante y su ex

Los ataques entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez no terminan, y ambos volvieron a tirarse indirectas en Twitter.

Esto sucede después que Lorenzo no se presentara en un concierto en Anaheim. En su momento alegó que no le pagaron.

Aún los ejecutivos que lo contrataron no han dado un comunicado oficial contado su versión de los hechos, a él lo han llenado de críticas.

Ante este incidente, Chiquis Rivera publicó un Twitter en el que señalaba a “algunas personas de querer llamar la atención”.

Luego él respondió que estaba cansado que personas trataran su vida como una simple telenovela. Ahora, si esto iba dirigido a cada uno, no se sabe. Pero sí sucedió de manera inmediata y seguida después del problema que se suscitó con él en el concierto al que no se subió a cantar por como dijo: no haberse dado las condiciones acordadas.