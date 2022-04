Olivia Rodrigo y el escote que dejó muy poco a la imaginación en los Grammy

Olivia Rodrigo se convirtió en una de las primeras artistas en arribar a la alfombra roja de los premios Grammy.

Con tan solo 19 años de edad, la joven ha conquistado miles de corazones con su belleza y su espectacular voz.

Y es que es durante este domingo que se está llevando a cabo la 64 edición de los famosos premios en Estados Unidos.

En esta ocasión, el talento artístico se concentrará en el MGM Garden Arena, Las Vegas, Estados Unidos.

Entre los artistas con más nominaciones se encuentra Jon Batiste, quien cuenta con 11 nominaciones y Justin Bieber que tiene ocho.

Además, figuras como Olivia Rodrigo, Billie Eilish y Lil Nas X repiten en las categorías más importantes de la gala.

