¡Irreconocible! Billie Eilish presume sus grandes atributos en la Met Gala

La temática de la Met Gala de este año es “Gilded Glamour” y Billie Eilish lo hizo con su vestido con corsé de color champán, mangas de encaje y detalles florales en el busto.

“No tuvimos que desperdiciar un montón de cosas”, dijo Eilish y agregó que “solo quería ser lo más ecológica posible”.

Agregando aretes brillantes, una gargantilla negra llena de diamantes y muchos anillos de diamantes, la ganadora del Grammy lució su cabello en un elegante peinado recogido.

“Estoy en un buen lugar”, dijo la famosa en entrevista y agregó que estaba menos nerviosa este año. “Solo quiero divertirme, hablar y socializar”.

Su aparición en la alfombra roja sigue al homenaje de 2021 a Marilyn Monroe cuando Eilish, quien copresidió la gala de 2021 con Timothée Chalamet, Amanda Gorman y Naomi Osaka, usó un impresionante vestido color durazno de Oscar de la Renta inspirado en el antiguo glamour de Hollywood.

Recibe miles de elogios

En muchas ocasiones, la famosa se ha dejado ver con look flojos y tapando todo su cuerpo. En esta ocasión, Billie sorprendió con el tremendo escote con el que dejó ver sus sensuales atributos.

“Con sus grandes atuendos no se veía esa figura”, “Qué sexy luce, me encanta”, “Siempre siendo ella”, “No me gusta como se agarra el busto, no era necesario”, “La amo así luzca como desee”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

