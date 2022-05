Productores de maíz denuncian abusos y advierten medidas de hecho

El Gremio de Transportistas y Productores de Maíz de la región norte del país denunció que constantemente es víctima de acciones irregulares en los puestos de control aduanero.

En una conferencia de prensa brindada este lunes, los integrantes de ese sector productivo indicaron que existe abuso de autoridad por parte del personal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Policía Nacional Civil (PNC).

En ese sentido, expusieron que es necesario que exista libre comercialización de granos básicos y que se instale una mesa de diálogo con autoridades del gobierno para abordar esa situación.

Según los transportistas, de no ser atendidas sus peticiones tomarán medidas de hecho que incluso llevarían a desabastecer el mercado nacional.

Sergio Chajchagüin, de San Luis, Petén, aseguró que atraviesan duros problemas debido a los “arcos” que ha puesto el Gobierno en las rutas al Atlántico y al Pacífico.

Explicó que cuando llegan al puesto de control, lo primero que les dicen los trabajadores de la SAT y de la PNC es que están presentando documentos falsos y que, a cambio de no complicar la situación, deben entregar ciertos montos de dinero.

El entrevistado mencionó como ejemplo que ayer les decomisaron un camión con 300 quintales de maíz, el camión está valorado en Q150 mil y el producto en aproximadamente Q50 mil.

Los transportistas y productores indicaron que es alta la cantidad de personas que se dedican al tema de los granos básicos, especialmente en Quiché, Alta Verapaz y Petén y que en conjunto buscan soluciones a lo que ocurre.

Por ello, consideraron que si las autoridades no los atiende y les da una respuesta podrían paralizar labores, cruzar los camiones en las rutas donde están ubicadas y no llevar productos a la capital.

“La Terminal no cuenta con granos básicos ya y es importante recordar que si el campo no produce la ciudad no come. Podríamos desabastecer el mercado porque se sabe que con el bendito maíz y frijol nos alimentamos a diario todos”, concluyó uno de los transportistas.