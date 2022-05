Hija de Mariana Levy denuncia agresión de su pareja con fotos

Paula, segunda hija de Mariana Levy, ha causado polémica al denunciar con fotografías que fue víctima de golpes por parte de su novio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ♡ paula ♡ (@paulalevyy)

Mediante una publicación con un mensaje que dice: “Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave; por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarían; minimizando cosas horribles que me hicieron m$%&@ de mil maneras”.

La joven continuó: “Alejándome cada vez de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso. Pero estoy lista para romper el silencio, esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”.

“Está difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma”, concluyó.

Además, compartió fotografías de ella mostrando su rostro de abajo hacia arriba, donde se pueden ver varios golpes en la zona de su mandíbula.

Reacciones de famosos

La cantante Ana Bárbara, quien fuera su madrastra por algunos años, ya que contrajo matrimonio con José María Fernández, padre de Paula, se manifestó al respecto en el programa Ventaneando. Aseguró que le pesa mucho no poder estar cerca de ella pero que contaba con su ayuda.

En 2020, Paula, fruto de matrimonio de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, dejó la casa de su padre en Morelos y se mudó a la Ciudad de México con su abuela materna Talina Fernández.

Sin embargo, al tiempo se supo que la joven ya no vivía con su abuela. El periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la chica tenía problemas mentales, era mitómana y además había robado a su abuela, y por eso había sido corrida de su casa.

Por el momento, la pareja de Paula Fernández Levy, el acusado, no ha comentado nada al respecto.

