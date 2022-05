Los famosos reaccionan a tiroteo en escuela de Texas

Tras el tiroteo que tuvo lugar este martes en una escuela primaria de Texas, dejando hasta el momento 21 muertos y varios heridos, celebridades estadounidenses se han pronunciado en contra de este hecho trágico en sus redes sociales, mostrando su enojo y tristeza.

El autor de novelas Stephen King fue uno de los primeros en publicar en Twitter al respecto. Dijo que es necesario un control de armas en este momento y declaró: “¡Detengan la matanza de inocentes!”.

GUN CONTROL NOW!

STOP THE SLAUGHTER OF THE INNOCENTS! — Stephen King (@StephenKing) May 24, 2022

El actor Chris Evans compartió una breve frase de indignación: “Jodidamente suficiente”. Su tuit tiene más 200 mil me gusta.

FUCKING ENOUGH!!!! — Chris Evans (@ChrisEvans) May 24, 2022

George Takei, actor famoso por su papel de Hiraku Sulu en Star Trek, se lamentó por las pérdidas: “14 niños y 1 profesor. No hay palabras. Y nunca se han tomado medidas”. Agregó después: “Si queremos que las cosas cambien, debemos exigírselo a nuestros líderes”.

14 children and 1 teacher. There are no words. And there are no actions ever taken. — George Takei (@GeorgeTakei) May 24, 2022

El actor y cineasta Rob Reiner señaló: “La sangre de cada niño que muere a causa de la violencia armada en este país está en manos del Partido Republicano”.

The blood of every child that dies of gun violence in this country is on the hands of the Republican Party. — Rob Reiner (@robreiner) May 24, 2022

El duro mensaje de Taylor Swift

Una de las reacciones más duras y aplaudidas fue la de Steve Kerr, entrenador de los Warriors de la NBA. ”¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de estar aquí y ofrecer mis condolencias a las familias devastadas. Estoy cansado de los minutos de silencio… ¡Suficiente!”, dijo en una rueda de prensa.

Precisamente compartiendo su video escribió su mensaje Taylor Swift, quien dijo estar “llena de rabia y dolor” y “rota por los asesinatos de Uvalde”. También recordó otras masacres en centros escolares como la de Buffalo y la de Laguna Woods. “Rota, por las formas en las que nosotros, como nación, nos hemos condicionado a una angustia insondable e insoportable. Las palabras de Steve suenan tan verdaderas y profundas”, expresó la cantante.

Filled with rage and grief, and so broken by the murders in Uvalde. By Buffalo, Laguna Woods and so many others. By the ways in which we, as a nation, have become conditioned to unfathomable and unbearable heartbreak. Steve’s words ring so true and cut so deep. https://t.co/Rb5uwSTxty — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2022