“La Chule”, ex de Luisito Comunica, sube la temperatura al posar en topless

Cintya Velásquez “La Chule“, exnovia de Luisito Comunica, cautivó a sus millones de fans al publicar una serie de fotografías en topless.

La ex de Luisito Comunica robó suspiros al compartir las imágenes donde aparece con poca ropa y luciendo su escultura figura. La youtuber posó sobre un muelle en la orilla del mar, espacio que estaba rodeado de árboles.

“La Chule” posó con la parte de abajo del bikini, mientras le pegaba el sol en el cuerpo y cubría sus encantos con sus manos. Inmediatamente la joven se llenó de miles de elogios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cinthya🦋 (@lenguasdegato)

“¿Se te habla o se te reza?”, “Tan chula como siempre”, “Soy fan de tu seguridad”, “Luces radiante”, “Qué cuerpazo”, “Me encanta cómo luces”, “Te amo de siempre”, “Lo que se perdió el Comunica”, fueron algunas reacciones de sus fans.

¿Por qué terminó su relación?

Cinthya Velásquez habría terminado su relación sentimental de más de cuatro años con el famoso youtuber mexicano tras el escándalo de una supuesta infidelidad de este último.

El programa ‘Exponiendo infieles’ diera a conocer un supuesto chat en el que Luisito Comunica acepta haber pasado la noche con otra mujer.

“A veces la vida no es como la queremos. Pero qué agradecida estoy de que sea como debe ser! Gente hermosa que me llegó para amarme y para amar. No les puedo explicar toda la revolución de mi mente y cuerpo en este último mes, gracias por estar y compartir. Les amo un montón”, escribió La Chule en ese momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cinthya🦋 (@lenguasdegato)

