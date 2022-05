La cantante colombiana Shakira debe ser juzgada en España por presuntamente defraudar €14.5 millones de euros (unos US $15.5 millones) a la Hacienda pública de ese país. Ello después de que un tribunal de Barcelona desestimara este jueves el recurso de la cantante para evitar el juicio.

La Audiencia de la ciudad catalana confirmó que hay suficientes indicios para juzgarla a raíz de la querella que la Fiscalía presentó contra ella por seis delitos tributarios. La Justicia española acusa a Shakira de haber simulado durante los años 2012, 2013 y 2014 no residir en el país europeo y de haber ocultado ingresos mediante un entramado de sociedades con sede en paraísos fiscales. La posibilidad de un pacto con la Fiscalía permanece abierta.

