Carlos el “Pescado” Ruiz advierte a la selección ante Guayana Francesa

La leyenda de la azul y blanco, Carlos el “Pescado” Ruiz, hizo una reflexión de cara al debut de la selección nacional en la Liga de Naciones de Concacaf, y le pidió humildad a los jugadores.

El histórico goleador de la selección nacional, no puede evitar estar pendiente de la bicolor y esta vez, ante Guayana Francesa, no fue la excepción.

Cabe mencionar que la bicolor comienza, este jueves a las 16:00 horas, su camino en el torneo regional, bajo el mando del técnico mexicano Luis Fernando Tena, de quien se tienen altas expectativas.

Lo que dijo el “Pescado” Ruiz

“Atención, French Guiana no es un rival fácil! Que no conozcamos nada de ellos no los hace un rival fácil. Me puse a revisar sus últimos resultados que no son malos y tienen muchos jugadores jugando en Francia. Queremos que gane Guatemala, siempre, pero humildad, ojo, humildad”, escribió Ruiz en sus redes sociales”.

Su mensaje tuvo rápidamente repercusión en las redes sociales, la mayoría dándole la razón al exjugador.

Así se juega la Liga de Naciones

La segunda edición de la Liga de Naciones de Concacaf comienza esta semana con las 41 Asociaciones Miembro de Concacaf regresando al campo de juego.

Las 41 selecciones participantes del extenso certamen pugnarán por 12 pases directos a la Copa Oro 2023 y otros cuatro mediante playoffs.

Las selecciones han sido distribuidas en tres sectores: 12 a la Liga A, 16 a la Liga B y 13 a la Liga C.

Cabe recordar que la azul y blanco integra el grupo D junto con Guayana Francesa, Belice y República Dominicana.

Los dieciséis países de la Liga B competirán para ganar su grupo y así asegurar el ascenso a la Liga A para la próxima edición del torneo.

Los ganadores de grupo también reservarán un lugar en la Copa Oro 2023, mientras que los que terminen en segundo lugar asegurarán un lugar en el torneo de clasificación. Los equipos que terminen últimos serán relegados al Grupo C.