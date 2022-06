Presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza asistir a la Cumbre de las Américas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que rechazó la invitación para asistir a la Cumbre de las Américas, a realizarse en Los Ángeles, EE. UU., ante la exclusión de varios países de la región. “No voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión”, informó el mandatario en su habitual conferencia matutina.

Un funcionario del Gobierno de EE. UU. confirmó este lunes a la AFP que “Cuba, Nicaragua y Venezuela no serán invitados a participar en esta Cumbre” porque “EE. UU. sigue manteniendo reservas sobre la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos” en esos tres países.

El objetivo es hacer de la democracia un hábito. Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional https://t.co/hu6YuWSQo7 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 6, 2022

El mandatario de izquierda consideró que “no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano”. “O puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos (…) Lamento mucho esta situación, pero no acepto que nadie se sitúe por encima de los países, no acepto hegemonías, ni de China ni de Rusia ni de ningún país”, prosiguió.

México, no obstante, estará representado por el canciller Marcelo Ebrard.

Visitará la Casa Blanca en julio

Por otro lado, López Obrador destacó la “muy buena relación” que mantiene con su par estadounidense, Joe Biden. “Es un hombre bueno” que enfrentó “presiones de los republicanos” para no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, afirmó.

AMLO (como se le conoce en México por sus siglas) adelantó que en julio visitará la Casa Blanca, momento que aprovechará para tratar con Biden “el tema de la integración de toda América” . “Mi planteamiento es que, así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América”, añadió.

Horas después del anuncio de López Obrador, se sumó el del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien, a través del vocero presidencial, Kevin López Oliva, confirmó que tampoco asistirá a la Cumbre de las Américas. Sin embargo, al igual que su par mexicano, explicó que enviará una delegación guatemalteca presidida por el canciller Mario Búcaro.

#URGENTE @KLopezOliva, titular de la @SCSPGT confirma que el presidente @DrGiammattei no asistirá a la Cumbre de las Américas, a realizarse en EE. UU. Apunta que la no asistencia obedece a temas de agenda | Vía @GuatemalaGob pic.twitter.com/bagm6r8vFn — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 6, 2022

Por su parte, el mandatario de Uruguay, Luis Lacalle Pou, tuvo que cancelar su viaje al encuentro debido a que dio positivo por Covid-19. “Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del Covid-19”. escribió Lacalle Pou en Twitter.

Debido al viaje en el día de mañana a la Cumbre de las Américas en EEUU, me realicé hoy de un PCR. El resultado del mismo dio que soy positivo del COVID 19. A raíz de esta situación debo cancelar todas las actividades durante los próximos días. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 6, 2022

*Con información de AFP