Difunden imágenes del asesinato de famoso rapero en Georgia

El rapero Trouble, colaborador de artistas como Drake y The Weeknd, fue asesinado a tiros en un allanamiento de morada el domingo por la mañana después de una noche de fiesta. El sello del rapero, Def Jam Recordings, confirmó la muerte de la estrella de 34 años, cuyo verdadero nombre es Mariel Semonte Orr, en una publicación de Instagram.

Our thoughts and prayers are with the children, loved ones, and fans of Trouble. A true voice for his city and an inspiration to the community he proudly represented. RIP Skoob🙏🏾 pic.twitter.com/IEhhQSywXN

