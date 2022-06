La modelo “plus size” que sueña con llegar a Miss Universo

Jessi Rodríguez es una modelo de Costa Rica que quiere ser la representante de su país en el certamen de belleza Miss Universo y de esta manera convertirse en la primera mujer “plus size” en participar en el concurso.

“Los tiempos han cambiado, la gente ya no solo quiere ver gente aspiracional también se quieren sentir representados y por eso me animé a mandar mis fotos a las preliminares, quiero que me elijan como la representante de mi país en Miss Universo”, resaltó Rodríguez.

La modelo aseguró que desde niña “siempre” ve los concursos de Miss Universo al lado de su hermana y fue precisamente ella quien la convenció de inscribirse: “me tomé unas fotos muy sencillas, yo me maquillé, me peiné y utilicé algo de la ropa que tengo en casa y las mandé, me sorprendió que me llamaran”.

Jessica estuvo por horas viendo modelos en pasarelas para aprender a caminar como ellas pues su experiencia ha sido en fotos y videos comerciales.

“Cuando me presenté en las preliminares habían mujeres un poco bajitas, una curvy pero yo era la única mujer gordita, aún no me han dado los resultados”, declaró Jessi Rodríguez.

¿Cómo se convirtió en modelo?

La también influencer aseguró que siempre ha sido una niña “gordita” salvo una temporada en la que jugaba basketball y entrenaba varias horas del día, en 2019 un amigo la invitó a tomarse unas fotografías en bikini para promocionar una línea de trajes de baño y aunque esas fotos no se publicaron, la costarricense compartió en su cuenta de Instagram una de ellas que se viralizó.

“La gente me escribía qué valiente eres al mostrarte así pero yo no lo hace por eso es porque así soy, este es mi cuerpo y estoy orgullosa de él”.

Varias marcas, principalmente de trajes de baño, comenzaron a buscar a Jessi y desde ese momento se ha encargado de promover en sus redes sociales el body positive, el hecho de empoderar a las personas para que se sienten a gusto con su cuerpo a del sobrepeso y comiencen a disfrutar de sí sin la necesidad de encajar en estereotipos.

