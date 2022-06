Revelan la primera imagen de Ryan Gosling como Ken

Ryan Gosling se ha convertido en tendencia en las últimas horas luego de que Warner Bros revelara otro vistazo para la película “Barbie“, dirigida por Greta Gerwing.

El actor dará vida a Ken, en la cinta sobre la famosa muñeca de Mattel que será protagonizada por Margot Robbie. Sin embargo, es él quien generó críticas por su drástico cambio.

La imagen revela su transformación, pues pasó a tener un cabello, rubio platino y una preparación física más que exigente. Además, aparece con un entorno marcado por rosado, con un atuendo de jeans mostrando sus músculos.

Los comentarios no tardaron en llegar, y varios fans expresaron su descontento al nuevo aspecto del artista estadounidense.

Yo viendo a Ryan Gosling como Ken: pic.twitter.com/uAFhTSHfK9

— ojala mi ex ya no me encuentre (@norestecalient) June 15, 2022