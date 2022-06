VIDEO. Médicos cortan oreja a bebé durante cesárea alumbrada con celulares

Karla Araceli Urizandi Martínez, de 19 años, denunció que médicos le cortaron la oreja izquierda a su bebé Julián Adriel, al realizarle una cesárea alumbrada con la luz de tres teléfonos celulares, después de una apagón en Mexicali, México. La familia denunció a la clínica y a los médicos involucrados.

Los hechos se registraron el pasado 6 de junio de 2022, en la Clínica Internacional de Especialidades, en Mexicali, en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos. Urizandi Martínez presentó una denuncia ante los delitos de responsabilidad médica y técnica, o lo que resulte, ante la Fiscalía General del Estado, luego de que los médicos involucrados y las autoridades de la clínica no le dieran una respuesta clara de lo sucedido a su bebé.

Y es que al bebé le cortaron parte de su oreja izquierda y un hemangioma (tumoraciones vasculares benignas), que mantiene hinchada parte de su cabeza. El menor se encuentra delicado, pero estable, por lo que los familiares urgen a esclarecer los hechos.

La cesárea de Karla estaba programada a las 11:00 horas del 6 de junio, pero los médicos la retrasaron hasta las 12:40, momentos después, cuando ya le habían aplicado la anestesia, se registró un apagón en la colonia Pueblo Nuevo, ubicada en Mexicali. Ella pidió a los médicos que no realizaran la cirugía, pero le dijeron que no había problema y procedieron.

“No me quiero operar así, sin luz, tengo mucho miedo. No me quiero morir”, expresó Karla Araceli a los médicos, de acuerdo a lo declarado por la propia joven a Milenio Televisión.