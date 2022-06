¿Por qué Christian Nodal rompió en llanto en su concierto?

Desde que terminó su relación con Belinda en febrero de 2022, el cantante de regional mexicano Christian Nodal ha acaparado la atención por distintos motivos; esta vez, el cantautor ha dado de qué hablar tras compartir sus sentimientos con el público.

Este fin de semana, el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ visitó tierras colombianas como parte de su gira por Latinoamérica llamada ‘Forajido Tour’, no obstante, el show se tornó a una emotiva noche en la que el músico de 23 años abrió su corazón en pleno escenario.

Primero, el cantante agradeció al público asistente al concierto realizado en Montería, Córdoba, por el recibimiento que le dio, pero confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que sus fans colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios“, incluso aseguró que la prensa “no lo quiere”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un ch*** llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen m*** de mí, yo no soy un ser humano m***. Yo sólo interpreto mi música“, dijo al borde del llanto.