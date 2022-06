VIDEO. Hallan más de 40 muertos en un camión en San Antonio, Texas

El alcalde de San Antonio, Texas, Ron Nirenberg, confirmó que más de 40 personas fueron halladas muertas en el interior del furgón de un tráiler ubicado en Quintana Rd.

Preliminarmente, varias cadenas locales de televisión y un diario de San Antonio, una ciudad a 240km de la frontera con México, reportaron el descubrimiento, y las imágenes difundidas por la cadena KSAT mostraban numerosos vehículos de policía y de emergencias en el lugar.

Minutos después, el alcalde Nirenberg amplió su mensaje en sus redes sociales para referirse a dicha tragedia.

Migrants seeking asylum should always be treated as a humanitarian crisis, but this evening we're facing a horrific human tragedy.

More than 40 hopeful lives were lost. I urge you to think compassionately, pray for the deceased, the ailing, and their families at this moment.

