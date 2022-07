La Academia: Reacción de Alexander Acha ante la insistencia de Rubí de irse

Aunque Alexander Acha ha dicho que las crisis de los alumnos de La Academia es normal, no puedo evitar estallar ante lo que está sucediendo actualmente.

Ya han pasado cinco conciertos en lo que Rubí Ibarra ha estando en la cuerda floja a punto de ser expulsada bajo fuertes críticas de los jueces, en especial de Lola Cortés, quien temía que solo fuera un fenómeno mediático, como Jolette en su momento.

La joven, famosa por su fiesta de XV años que se hizo viral en 2016, se mantiene en la competencia con el apoyo del público y el reconocimiento de los jueces a su empeño, aunque le critican por no poseer talento.

Durante la revisión de los conciertos, el pasado lunes, ella expresó su deseo por abandonar el programa, primero ante sus compañeros, y luego a sus maestros y director.

-->

“Para ser honesta no me siento ya cómoda aquí porque no avanzo y ya me lo han dicho muchas veces, no lo tengo, entonces no sé qué estoy haciendo aquí”, confesó.