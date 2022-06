Paulina Rubio fue humillada en Costa Rica y se hace viral

Usuarios de redes sociales dieron a conocer que el pasado 26 de junio, Paulina Rubio se presentó en el Estadio Nacional de Costa Rica, donde, a pesar de la popularidad de la exintegrante de Timbiriche, no se logró llenar el concierto ni regalando las entradas.

Los internautas aseguraron el estadio no se llenó pese a que durante la Marcha del Orgullo LGBTTTI se regalaron los boletos para ver a la “Chica dorada”. Además, algunas personas que asistieron al evento destacaron que el show tenía una hora de retraso y que su duración solo fue de 45 minutos, lo cual, molestó a los asistentes; aún así, Paulina Rubio dio todo de sí para que su público disfrutara del espectáculo.

De hecho, uno de los usuarios de redes sociales que compartió algunos de los videos en los que se ve que casi no hay personas en el concierto de la cantante mexicana destacó que ella se lució con todo y que no llenó el recinto.

Luego de que se difundieran los videos de Paulina Rubio en un concierto donde prácticamente no hubo asistentes, los usuarios de redes sociales no dudaron en emitir sus opiniones al respecto. Algunos aseguraron que eso pasaba cuando los artistas querían aprovecharse del PRIDE para ganar dinero y que al final “le salió el tiro por la culata”, ya que ni logró juntar dinero ni darse a conocer con el público.

En contraposición, hubo algunos usuarios que destacaron que nunca vieron anunciado el evento en ninguna parte y que les habría gustado enterarse para poder acudir a ver a ‘La Chica Dorada’. Por su parte, Paulina Rubio no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto, aunque sus detractores aseguran que tras lo sucedido el pasado 26 de junio, es probable que la intérprete del pop latino nunca más se vuelva a presentar en Costa Rica.

Como diría #lolacortez es #PaulinaRubio no hay algo más fácil que Paulina rubio, pues como lo ven, no llevo, ni llego gente, ni regalando los boletos en #costarica entro tarde (45 min) se le pago 500 mil dólares y de producción 200 mil dólares, ya está doña no vende, ENTIENDAN pic.twitter.com/WksznAJ9kI

