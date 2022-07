¡Djokovic sigue en pie! El serbio sufre ante Sinner y se mete a las semis de Wimbledon

El actual monarca de Wimbledon y primera cabeza de serie, Novak Djokovic, sufrió y tuvo que venir de abajo para ganar un complicado duelo ante el joven italiano Jannik Sinner, el serbio tuvo que llevar el juego a 5 sets (5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2) para llevarse el pase a las semifinales del torneo.

Comeback complete 👑@DjokerNole is a Wimbledon semi-finalist for the 11th time, sealing a sublime 5-7, 2-6, 6-3, 6-3, 6-2 victory against Jannik Sinner#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xdkN5os2H2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2022