José Pinto confirma que no seguirá con el Tacuary de Paraguay

La aventura de José Pinto con el Tacuary FBC, de la Primera División de Paraguay, llegó a su final, así lo confirmó el defensor, que ahora analiza su futuro, en el que no descarta volver a su “casa”, Comunicaciones.

José Pinto se unió al Tacuary en enero de este año, sin embargo, el club cambió técnico recientemente y el guatemalteco dejó de ser tomado en cuenta, además, según trascendió en medios paraguayos, el club atraviesa por problemas económicos.

Para el nacional su prioridad es continuar en el extranjero, por lo que según explicó en el Súper Deportivo, de Emisoras Unidas, ya analiza algunas opciones.

José Pinto confirma su salida

“Ya llegamos a un acuerdo con el club para poder rescindir el contrato, en los últimos días estaré tomando una decisión sobre mi futuro”, respondió Pinto acerca de cuál es su situación con el club paraguayo.

Y continuó: “Estamos hablando algunas oportunidades para poder seguir en el extranjero. Evaluaré mi futuro y pensaré cuál es la mejor opción, la que más me conviene”.

Mientras que al ser consultado sobre, de no quedarse en el extranjero volvería a Comunicaciones, respondió: “Es una decisión que no se ha tomado aún, en los próximos días decidiré donde jugar, elegiré lo que más me convenga”.

Pinto, también hizo ver que “físicamente estoy muy bien, gracias a Dios, solo espero resolver mi futuro lo antes posible”, finalizó.

Gordillo también busca equipo

Cabe mencionar que la semana anterior, también se dio a conocer la rescisión de contrato del defensor Gerardo Gordillo, con el Gualaceo SC, de Ecuador.

“Termino mi relación contractual con el Gualaceo por motivos personales. Ahora mismo tendremos que empezar a ver mi futuro, mis representantes ya trabajan en ello. Espero tener siempre lo mejor posible para dar, como lo di en esta institución”, dijo entonces Gordillo.

Cabe mencionar que Gordillo llegó al futbol ecuatoriano a inicios de este año y se ganó el cariño de la afición con sus actuaciones, incluso estuvo dos veces en el once de la jornada de la Liga y fue premiado como el mejor futbolista.