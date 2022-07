Biden firma decreto para proteger el derecho al aborto en EE. UU.

El presidente Joe Biden firmó este viernes un decreto destinado a proteger el derecho al aborto en EE. UU., en respuesta a la histórica y polémica decisión que la Corte Suprema tomó hace algunas semanas. El decreto hará que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, tome medidas para garantizar el acceso al aborto, incluyendo el aborto con medicamentos aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la ampliación del acceso “a toda la gama de servicios de salud reproductiva”.

Today I signed an Executive Order to protect the reproductive rights of women in the aftermath of the Supreme Court's extreme decision to overturn Roe v. Wade.

It formalizes the actions I announced right after the decision and will add new measures to protect women's health. pic.twitter.com/cujWTnxKvw

— President Biden (@POTUS) July 8, 2022