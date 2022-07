Twitter sufre caída global y usuarios reaccionan con memes

Twitter, una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial, sufrió este jueves, 14 de julio de 2022, una falla de grandes proporciones que afectó temporalmente el acceso a la misma. El error, según la AFP, afectó particularmente a EE. UU. y Europa, aunque también tuvo repercusión en varios países de América Latina, entre estos Guatemala.

Al intentar ingresar a la plataforma, los usuarios se encontraban con mensajes que indicaban que un error había ocurrido: “Esta página no está disponible” o “Los Tweets no están cargando en este momento. Intentar de nuevo”, eran algunos de los textos desplegados.

De acuerdo con el sitio Downdetector, se identificaron más de 50 mil informes de internautas que no podían utilizar los servicios de Twitter. El primer reporte se conoció a eso de las 05:50 horas (de Guatemala). El alcance del desperfecto no se conoció de inmediato y la plataforma no respondió a una solicitud de información de la AFP.

Tras enterarse de la caída de la red social, usuarios reaccionaron rápidamente con memes en otras plataformas, y en el propio Twitter luego de que el servicio fuera restablecido.

Tú viniendo a twitter a confirmar fallas de otras redes// Tú cuand Twitter es quien está fallando #TwitterDown pic.twitter.com/0Ppmp11xIC — ZC 👽🪐 (@JessePinkman94) July 14, 2022

La dependencia que le tengo a Twitter me asusta, pero es que no hay otra red social a la que uno pueda recurrir cuando Twitter caiga 😭 Allá fuera todo es cringe #TwitterDown pic.twitter.com/cKlKK3iYXb — Strawberry Boy 🍓 (@karen__alex) July 14, 2022

Yo perdonando a twitter que se cayera por el gran valor emocional que tiene en mi vida #Twitterdown pic.twitter.com/hDbJv6vHXN — Alex  (@alexculee) July 14, 2022

Los ingenieros del tuiter arreglando su desmadre en estos momentos. #TwitterDown 😂 pic.twitter.com/KSUXG4s4gH — 🐓 (@2thmxker) July 14, 2022

Las oficinas de Twitter en estos momentos: #TwitterDown pic.twitter.com/O4FuMqrZvL — Luis Salas  (@LuisSalasT) July 14, 2022

El mundo durante el tiempo en el que se cayó Twitter #TwitterDown pic.twitter.com/aPJde2zpZj — Thal (@thalmusa) July 14, 2022

Elon Musk luego de no comprar Twitter porque se caía: #TwitterDown pic.twitter.com/zWbyrqzdmv — Alex  (@alexculee) July 14, 2022

Demanda a Elon Musk

Esta semana se conoció, además, que Twitter demandó al magnate sudafricano, Elon Musk, por incumplir el contrato de compra de la compañía por 44 mil millones de dólares, calificando la estrategia del empresario de “modelo de hipocresía”, según documentos judiciales. La demanda, presentada en el estado de Delaware, en EE. UU., insta al tribunal a ordenar a Musk que complete su acuerdo de compra de Twitter, argumentando que ninguna indemnización económica puede reparar el daño causado a la compañía.

“La conducta de Musk confirma que quiere escapar del contrato vinculante que firmó libremente, y dañar a Twitter en el proceso”, sostiene la empresa en la demanda, en la que asegura que la red social “ha sufrido y seguirá sufriendo un daño irreparable como resultado de los incumplimientos de los demandados”.

Después de semanas de amenazas, Musk retiró la oferta de compra a finales de la semana pasada, acusando a Twitter de hacer declaraciones “engañosas” sobre el número de cuentas falsas, según una carta de sus abogados entregada a los reguladores del mercado estadounidense.

*Con información de AFP