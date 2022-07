Embajadora de EE. UU. para la ONU concluye visita en Guatemala

La embajadora de Estados Unidos para las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Roma, Cindy McCain, concluyó su visita a Guatemala. A su paso por el país visitó a comunidades del corredor seco en los departamentos de Chiquimula y Jalapa.

Durante el recorrido, la funcionaria pudo conocer la situación que vive la población de ese sector, así como evaluar el funcionamiento de los programas apoyados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

McCain estuvo en una misión de cinco días en Guatemala y Honduras para visitar los proyectos alimentarios y agrícolas de la ONU que son financiados por Estados Unidos.

Como parte de su agenda se reunió con funcionarios del gobierno, agencias de las Naciones Unidas en los sitios y beneficiarios de los programas.

Añadió que de esta manera se avanza en promover la ayuda humanitaria, la protección de los medios de subsistencia y el crecimiento económico impulsado por la agricultura.

-->

NEW: The United States will provide @FAO with $20 million for soil mapping projects in Central America and Sub Saharan Africa. Soil mapping promotes efficient use of fertilizers/water, increases profits, and fosters long-term resistance to climate change: https://t.co/fQ26FjcLgm pic.twitter.com/IXymYEWoVj

— USUNRome (@USUNRome) July 27, 2022