Nancy Pelosi llega a Taiwán, ignorando las advertencias de China

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU., Nancy Pelosi, llegó el martes a Taiwán, ignorando las advertencias de China, que denunció las acciones “extremadamente peligrosas” de Washington y amenazó con represalias. Las imágenes de la televisión mostraron a la legisladora demócrata, de 82 años, a su llegada al aeropuerto Songshan, de Taipéi, donde fue recibida por el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

En un comunicado, el gabinete de Pelosi dijo que la visita muestra el “apoyo incondicional” de EE. UU. a Taiwán, aunque “no contradice” la política de Washington hacia China. Pelosi, que llegó en el marco de una gira asiática, es la más alta funcionaria estadounidense en visitar Taiwán desde su predecesor, Newt Gingrich, en 1997. La cancillería taiwanesa también aseguró que la visita muestra el apoyo “sólido” de Washington a la isla, de 23 millones de habitantes.

The United States continues to oppose unilateral efforts to change the status quo. Read my full statement on our Congressional delegation’s visit to Taiwan here:https://t.co/I2tuY2qFWK

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022