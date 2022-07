China advierte a Biden que no “juegue con fuego” respecto a Taiwán

Los presidentes de China, Xi Jinping, y de EE. UU., Joe Biden, dialogaron durante más de dos horas sobre las crecientes tensiones por Taiwán, las enconadas disputas comerciales y la apuesta a mantener el equilibrio entre ambas potencias. Se trató de la quinta cumbre virtual entre ambos mandatarios desde que Biden asumió el mando de la Casa Blanca, hace año y medio.

Pekín y Washington ya discrepaban sobre el comercio y ahora han aumentado las desavenencias entre ellos respecto a Taiwán. En la reunión de este jueves, Xi advirtió a Biden que no “juegue con fuego” respecto al tema de Taiwán. “Aquellos que juegan con fuego acabarán quemándose”, dijo el mandatario chino a su par estadounidense, según la agencia Xinhua. “Espero que la parte estadounidense lo entienda completamente”, añadió.

Today I spoke with President Xi Jinping of the People’s Republic of China as part of our efforts to deepen lines of communication, responsibly manage our differences, and address issues of mutual interest. pic.twitter.com/mwIeg35h8j

— President Biden (@POTUS) July 28, 2022