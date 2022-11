A dos días del arranque de La Liga, el Barcelona no ha inscrito a sus fichajes

El FC Barcelona tiene previstas más incorporaciones, pero ahora mismo la prioridad es otra. El club blaugrana tiene que inscribir a los futbolistas que ya están en la plantilla para que puedan empezar a competir pasado mañana, en el estreno liguero de los catalanes, contra el Rayo Vallecano.

En teoría, entre la cuarta palanca y las dos adecuaciones salariales que tiene entre manos con los capitanes (Busquets y Piqué), debería bastar. El caso es que la fecha del debut liguero se va acercando y el tema no se termina de resolver. Aunque desde el club transmiten tranquilidad, no es extraño que los culés empiecen a estar nerviosos con la situación.

Christensen and Kessie could leave Barcelona for free if they are not registered before Saturday, sources have confirmed to @samuelmarsden and @moillorens 😳 pic.twitter.com/LNI0V8Tw2K

— ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2022