Una doctora de California fue captada por una cámara oculta en su casa vertiendo lo que parece ser limpiador de drenajes en la bebida de su esposo, revelaron documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Yue “Emily” Yu, de 45 años, fue arrestada la semana pasada por presuntamente envenenar a su esposo, después de que este proporcionara pruebas en video a las autoridades de Irvine, California, una ciudad vecina de Los Ángeles.

A physician from Orange County named Yue Emily Yu was arrested after her husband went to police and said he had evidence that his wife had been poisoning him. pic.twitter.com/69oomNf2gs

— Inside Edition (@InsideEdition) August 10, 2022