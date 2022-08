“No se espera que sobreviva”, Familia de Anne Heche rompe el silencio

“No se espera que Anne Heche sobreviva”, comentó su familia. La actriz permanece hospitalizada después de chocar su vehículo contra una residencia de Los Ángeles la semana pasada.

“Desafortunadamente, debido a su accidente, Anne Heche sufrió una lesión cerebral anóxica severa y permanece en coma, en estado crítico. No se espera que sobreviva”, se lee en el comunicado. “Durante mucho tiempo ha sido su elección donar sus órganos y se la mantiene con soporte vital para determinar si alguno es viable”. La lesión cerebral anóxica ocurre cuando el cerebro se ve privado de oxígeno.

El accidente fue el viernes pasado, Anne Heche estaba en un automóvil que viajaba a alta velocidad cuando se salió de la carretera y chocó con una residencia que quedó envuelta en llamas. Una mujer dentro de la casa en el momento del accidente sufrió heridas leves, pero recibió atención médica.

Medios internacionales informaron que Anne Heche ha permanecido en estado crítico. La actriz sufrió una “lesión pulmonar significativa que requirió ventilación mecánica” y “quemaduras que requieren intervención quirúrgica”.

“Queremos agradecer a todos por sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y agradecer al personal dedicado y a las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el Grossman Burn Center en el hospital West Hills”, continuó el comunicado. En su mensaje, su familia y amigos también rindieron homenaje al “gran corazón” y al “espíritu generoso” de Anne Heche.

“Más que su extraordinario talento, ella vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida, especialmente moviendo la aguja para la aceptación de a quien uno ama”, se lee en el comunicado. “Será recordada por su valiente honestidad y se le extrañará por su luz”.

Anne Heche saltó a la fama en la telenovela “Another World“, donde interpretó el doble papel de las gemelas Vicky Hudson y Marley Love de 1987 a 1991. Siguió ese éxito con numerosas películas, incluyendo “Donnie Brasco”, “Wag the Dog” y “Six Days Seven Nights” junto a Harrison Ford.

