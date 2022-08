Madonna celebra su cumpleaños besando en la boca a dos mujeres

Madonna, quien ha sido famosa al protagonizar diversos escándalos, festejó su cumpleaños 64 de una forma inolvidable y por supuesto causando controversia.

La cantante compartió en sus redes sociales un candente video en el que mostró cómo festejó su cumpleaños, ¡con tremendo beso hot con dos amigas!.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de “Vogue” y “Material Girl” compartió una serie de publicaciones donde dio una probadita a su día especial. Sin embargo, hubo un video que se robó la atención del público.

Se trató de un audiovisual con el que hizo honor al “polémico” beso que protagonizó con Britney Spears y Christina Aguilera. En esta ocasión ocurrió durante su trayecto en un taxi y no sobre un escenario, además, las protagonistas del momento fueron dos de sus amigas.

Enfundada en un vaporoso vestido estampado y un sombrero de ala ancha, aprovechó el trayecto de su casa al recinto donde celebraría su cumpleaños para compartir unos apasionados besos con dos mujeres de identidad desconocida.

No pasó mucho tiempo antes de que sus millones de seguidores reaccionaran al acalorado momento entre la reina del pop y sus invitadas, y no dudaron en expresar sus comentarios.

2022.08.16 – #Madonna on Instagram:

"Birthday kisses with my side bitches…..💋💋🎂👑💙!"

————#HappyBirthdayMadonna pic.twitter.com/MedDuZwUk1

— Madonna Paradise (@MadonnaParadise) August 16, 2022