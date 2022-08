Hombre da positivo a Covid-19, viruela del mono y VIH al mismo tiempo

Un hombre italiano dio positivo a Covid-19, viruela del mono y VIH al mismo tiempo después de regresar de un viaje corto en España, según investigadores de la Universidad de Catania en Italia.

Los científicos declararon al Journal of Infection que el hombre de 36 años de edad, que no fue identificado públicamente, desarrolló fiebre, dolor de garganta, fatiga y dolor de cabeza como resultado de la coinfección.

El informe de Journal of Infection señaló el dominio continuo de Covid-19 y la viruela del simio en el mundo al publicar detalles sobre la coinfección del hombre. Según los informes, el italiano pasó cinco días en España en junio y desarrolló los síntomas nueve días después de regresar de su viaje.

En cuanto al coronavirus, el paciente recibió dos dosis de la vacuna SARS-CoV-2 y ya había contraído el virus en enero, pero dio positivo de nuevo el 2 de julio y comenzó a desarrollar una erupción en el brazo izquierdo el mismo día.

Al día siguiente, en el torso, miembros inferiores, cara y glúteos de la paciente aparecieron pequeñas vesículas dolorosas que rodeaban una erupción. Las vesículas continuaron propagándose el 5 de julio y se convirtieron en pústulas, lo que lo llevó a acudir al servicio de urgencias del Hospital Universitario de Catania, donde fue trasladado a la Unidad de Enfermedades Infecciosas.

En el hospital, el paciente dio positivo por viruela del mono tras informar que había tenido “relaciones sexuales sin preservativo con hombres durante su estancia en España”.

Italian man, 36, becomes the first person to simultaneously test positive for monkeypox, Covid and HIV

The man, who has not been identified, spent five days in Spain from 16 to 20 June 2022 during which he admitted to having unprotected sex with men. https://t.co/9jRsO95GRG

— Ugin (@uginm102) August 24, 2022