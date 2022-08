VIDEO. Joven se arma de valor y se enfrenta a dos motoladrones en Mixco

En redes sociales se difundió un video en el que se logra apreciar cuando un joven sería víctima de la delincuencia en Mixco. Sin embargo, el hombre se armó de valor y se enfrentó a un par de motoladrones, según se aprecia en las imágenes.

La grabación muestra al joven caminando sobre la banqueta cuando es sorprendido por los delincuentes. Uno de ellos se acerca a la víctima para despojarla de sus pertenencias. Sin embargo, el motoladrón no esperaba la reacción del joven que lo enfrentó a golpes.

La pelea duró pocos segundos porque el ladrón se dio por vencido y al no lograr su objetivo optó por salir corriendo, se subió a la motocicleta de su cómplice y huyeron con rumbo desconocido. Mientras que la víctima se quedó en el lugar recogiendo sus pertenencias.

Este hecho delictivo que quedó registrado en video el martes, 30 de agosto de 2022, en la zona 3 de Mixco, generó una serie de reacciones por parte de usuarios de redes sociales:

“Se fue con su domingo 7, que bueno que no se dejó y gracias a Dios no le hicieron daño”, “ahí siempre es así. A mi en la cevichería Las Gaviotas me asaltaron, se bajaron de un carro y me asaltaron”, “Son unos cobardes en montón, son hombres pero solo y cuando el pueblo les da su merecido chillan más que la llorona. Que Dios nos proteja de tan infame y cruel realidad en mi querida Guatemala”, dicen algunos de los comentarios.