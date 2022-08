Evite confundir la gripe estacional con el Covid-19

La gripe estacional se caracteriza por ocasionar algunos episodios de fiebre, tos, dolores musculares, pesadez en articulaciones, dolores de cabeza y garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal; la mayoría de los malestares suelen desaparecer en una semana y con normalidad no requiere de atención médica especializada, pero en la actualidad estos síntomas se pueden llegar a confundir con las señales del Covid-19.

Este patógeno, al igual que la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, afecta a personas consideradas de alto riesgo, según condición clínica; ocasionando hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Por ejemplo, en los países industrializados, la mayoría de los decesos relacionados a la gripe, se producen en personas mayores de 65 años; sin embargo, otros grupos de riesgo como embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, inmunocomprometidos o bien menores de cinco años también son vulnerables a complicaciones.

Fácil propagación

La gripe estacional también se caracteriza por su fácil propagación, pues se transmite rápidamente en espacios como centros educativos y residencias con aglomeraciones y al igual que el Covid-19, al toser o estornudar las personas infectadas puede esparcir gotículas provocando contagios.

Estas similitudes llevan a las personas a dudar respecto a su situación clínica y su diagnóstico, por eso al presentarlos lo ideal es acudir a un servicio de salud para realizarse la prueba de detección de Covid-19; posterior a esto se debe buscar asistencia médica para evitar auto medicarse y recibir el tratamiento adecuado para el padecimiento diagnosticado, ya sea gripe estacional o Covid-19.

El #MSPAS informa la cantidad de personas que han recibido la primera dosis y el esquema completo de la vacuna contra el #COVID19. Consulte aquí los datos que son actualizados cada 24 horas.https://t.co/g7sm9SC2Gf#PlanVacunaCOVID19 pic.twitter.com/DeNRfeMkEa — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 30, 2022

Ante los signos de alerta, lo importante es no confundir las enfermedades, pues si no nos realizamos una prueba diagnóstica, podríamos provocar el contagio de personas pertenecientes a grupos vulnerables; sin dejar de mencionar los riesgos para nuestra salud al no recibir el medicamento adecuado para combatir el virus.

Al presentar este tipo de malestares la recomendación es acudir al servicio de salud más cercano para ser atendido o bien, consultar a su médico de confianza.

Con información del MSPAS.